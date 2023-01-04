ASUS Republic of Gamers وأجهزتها الجديدة في CES 2023

بالإضافة إلى ذلك ، أطلقت ROG أول راوتر ألعاب WiFi 7 رباعي النطاق في العالم ، ROG Rapture GT-BE98 ، بسرعات تصل إلى 25000 ميجابت في الثانية ، وهو أسرع بنسبة 160٪ مع معدلات بيانات أعلى بنسبة 20٪ من الجيل السابق. قدمت ROG أيضًا لوحة ROG Azoth الجديدة ، وهي لوحة مفاتيح للألعاب بنسبة 75٪ مع ميزات DIY متميزة لمن هم أكثر خبرة في استخدام معداتهم. هذا العام ، مرة أخرى ، تعاونت ROG و Aim Lab ، مدرب الملايين من لاعبي ألعاب FPS حول العالم ، لإنشاء أجهزة طرفية جديدة ترفع مستوى ألعاب الرياضات الإلكترونية. يتضمن ذلك ماوس الألعاب ROG Harpe Ace Aim Lab Edition ولوحة ماوس الألعاب ROG Hone Ace Aim Lab Edition. وهناك وحدة التحكم ROG Raikiri Pro للكمبيوتر الشخصي ، مع تخصيص غير محدود ، بالإضافة إلى كرسي الألعاب ROG Destrier Ergo متعدد الاستخدامات.