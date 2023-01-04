ASUS Republic of Gamers وأجهزتها الجديدة في CES 2023

أعلنت شركة ASUS Republic of Gamers (ROG) اليوم عن مجموعة واسعة من المنتجات الحصرية التي تركز على الأداء خلال حدث الإطلاق الافتراضي لـ For those who dare في معرض CES 2023. عروض أولية متعددة للمنتجات ، بما في ذلك شاشات العرض السريعة والمذهلة ، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة القوية المزودة بأحدث المعالجات والرسومات ، وأجهزة الراوتر الأسرع من أي وقت مضى ، ومجموعة متنوعة من الأجهزة الطرفية لإكمال إعدادات الألعاب التي بلغت حدها الأقصى.
وتتضمن هذه المجموعة الواسعة من الابتكارات شاشات الألعاب ROG Swift Pro PG248QP و ROG Swift OLED PG27AQDM ؛ لوحة مفاتيح الألعاب ROG Azoth ؛ وحدة تحكم ROG Raikiri Pro للكمبيوتر الشخصي ؛ كرسي الألعاب ROG Destrier Ergo ؛ سطح المكتب ROG G22CH للألعاب ؛ وأكثر بكثير.
هذا العام ، تعمل ROG على تطوير تشكيلة ألعابها لدفع الأداء إلى ما وراء الحدود. تشمل الإضافات الجديدة التي تم تقديمها خلال الحدث حواسيب الألعاب المحمولة من سلسلة Strix Scar و Strix G ، في إصدارات 16 و 17 و 18 بوصة. تستضيف مراكز الألعاب القوية هذه ما يصل إلى AMD Ryzen ™️ 9 Zen 4 والجيل الثالث عشر من معالجات Intel®️ Core ™️ ، وتحرر المزيد من الطاقة أكثر من أي وقت مضى للحصول على أقصى أداء ، ووحدات معالجة الرسوميات للكمبيوتر المحمول NVIDIA GeForce RTX ™️ 40 ، والتي تعمل بالتنسيق مع MUX Switch و NVIDIA Advanced Optimus لتقديم أداء لم يسبق له مثيل على جهاز كمبيوتر محمول.
بالإضافة إلى ذلك ، قدمت ROG جهاز Zephyrus M16 (GU604) الجديد ، المزود بشاشات ROG Nebula HDR و AniMe Matrix ™️ ، بالإضافة إلى Zephyrus G16 (GU603) و Zephyrus G14 (GA402) - وكلها حققت أقصى أداء وتمنح اللاعبين الميزة التنافسية التي يحتاجونها.
من ناحية تعدد الاستخدامات ، قامت ROG بتحديث ROG Flow X16 (GV601) و Flow X13 (GC33) و Flow Z13 (GZ301) - وكلها متوافقة مع ROG XG Mobile GPU للحصول على قوة إضافية. تأتي أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة فائقة التنوع والمثيرة للإعجاب هذه بتنسيق مضغوط للغاية تم تصميمه للتكيف ، مما يوفر أفضل مزيج من الأداء وإمكانية النقل.
خلال العرض ، كشفت ROG أيضًا عما يخبئه المستقبل للاعبين ، مع ROG Swift Pro PG248QP ، أسرع شاشة ألعاب 540 هرتز في العالم ، مما يعيد تعريف تجارب الألعاب السلسة ؛ و ROG Swift OLED PG27AQDM ، أول شاشة ألعاب ROG مقاس 27 بوصة 1440p OLED مع معدل تحديث فائق السرعة 240 هرتز ووقت استجابة 0.03 مللي ثانية ، للحصول على مرئيات مذهلة ولوحة سريعة واستجابة فورية.
بالإضافة إلى ذلك ، أطلقت ROG أول راوتر ألعاب WiFi 7 رباعي النطاق في العالم ، ROG Rapture GT-BE98 ، بسرعات تصل إلى 25000 ميجابت في الثانية ، وهو أسرع بنسبة 160٪ مع معدلات بيانات أعلى بنسبة 20٪ من الجيل السابق. قدمت ROG أيضًا لوحة ROG Azoth الجديدة ، وهي لوحة مفاتيح للألعاب بنسبة 75٪ مع ميزات DIY متميزة لمن هم أكثر خبرة في استخدام معداتهم. هذا العام ، مرة أخرى ، تعاونت ROG و Aim Lab ، مدرب الملايين من لاعبي ألعاب FPS حول العالم ، لإنشاء أجهزة طرفية جديدة ترفع مستوى ألعاب الرياضات الإلكترونية. يتضمن ذلك ماوس الألعاب ROG Harpe Ace Aim Lab Edition ولوحة ماوس الألعاب ROG Hone Ace Aim Lab Edition. وهناك وحدة التحكم ROG Raikiri Pro للكمبيوتر الشخصي ، مع تخصيص غير محدود ، بالإضافة إلى كرسي الألعاب ROG Destrier Ergo متعدد الاستخدامات.
بالنسبة للحاضرين في لاس فيجاس ، ستكون جميع المنتجات المعروضة على المسرح أثناء حدث الإطلاق الافتراضي ، وكذلك خلال حدث ASUS CES الافتراضي ، وغير ذلك الكثير ، متاحة لتجربة عملية حصرية في معرض Venetian Expo ، الاجتماع الغرفة رقم 3002 ، 4 يناير 2023 ، من 10:00 حتى 18:00 ؛ وفي 5-7 يناير ، من 09:00 حتى 18:00.
تم تصميم ROG Strix SCAR 18 (G834) الجديد مع وضع عشاق الرياضات الإلكترونية في الاعتبار. إنه مركز ألعاب قوي ، حيث ينقل قوة وراحة الكمبيوتر المكتبي إلى كمبيوتر محمول مدعوم بمكونات من الدرجة الأولى تساعد اللاعبين على سرقة الأضواء بأداء يصل إلى الحد الأقصى. بشكل مثير للإعجاب ، إنه أول كمبيوتر محمول من نوع ROG يتميز بشاشة Nebula مقاس 18 بوصة ، مع مواصفات تصل إلى QHD 240 هرتز.
يتوفر ROG Strix SCAR أيضًا بموديلات مقاس 16 أو 17 بوصة. تم تجهيز الطرازين مقاس 16 بوصة و 18 بوصة بما يصل إلى معالجات Intel Core i9-13980HX من الجيل الثالث عشر مع 24 نواه و 32 خيطاً. يأتي ROG Strix SCAR 17 مزودًا بمعالج AMD Ryzen 9 Zen 4 ، بينما يوفر ROG Strix SCAR 16 إمكانية نقل مذهلة مع شاشة Mini LED QHD 240 Hz Nebula HDR مقاس 16 بوصة ، للحصول على مرئيات مذهلة.
تأتي جميع طرازات Strix مزودة بما يصل إلى وحدة معالجة رسومات للكمبيوتر المحمول من سلسلة NVIDIA GeForce RTX 40 مع تقنيه Optimus المتقدمة ، وهي مصممة للألعاب عالية التحديث. يمكن للاعبين تجربة قوة لا تصدق وأداء مضاعف إلى أقصى حد مع معدن سائل موصل على وحدة المعالجة المركزية ، وتقنية Tri-Fan ، وفتحات التهوية الكاملة ، والتبريد الذكي للحصول على أفضل أداء حتى في ظل أحمال العمل الثقيلة.
وهناك المزيد. تم تجهيز جميع طرازات Strix بمحيط افتراضي Dolby Atmos®️ لمنح صوت واضح تمامًا في خضم المعركة. يعمل إلغاء الضوضاء بالذكاء الاصطناعي ثنائي الاتجاه على تصفية ضوضاء الخلفية لكل من الاتصالات الداخلية والخارجية ، بحيث يأتي صوت الجميع بصوت عالٍ وواضح. بالإضافة إلى ذلك ، تأتي طرازات Strix مزودة ببطارية 64 وات في الساعة أو 90 وات في الساعة ، بالإضافة إلى شحن 100 وات من النوع C للاستخدام أثناء التنقل. يوفر WiFi 6E ومنفذ Ethernet شبكات متطورة لتقليل التأخير في كل من الشبكات السلكية والمتوافقة اللاسلكية. تأتي جميع الشاشات مزودة بتقنية Dolby Vision®️ HDR و NVIDIA G-SYNC®️ للحصول على جودة صورة مذهلة دون تمزق أو تقطع.
يضمن وقت الاستجابة السريع حركة واضحة حتى يتمكن اللاعبون من اتخاذ قرارات مثالية في المعارك النارية المحمومة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن تخطيطات لوحة المفاتيح الفسيحة تجعل الألعاب أكثر راحة. تضمن إضاءة RGB لكل مفتاح المتوافقة مع Aura Sync على لوحة المفاتيح والشريط الضوئي ، بالإضافة إلى أغطية الدروع القابلة للتخصيص ، للاعبين إمكانية استعراض أسلوبهم الشخصي.