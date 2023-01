ASUS Republic of Gamers وأجهزتها الجديدة في CES 2023

أعلنت شركة ASUS Republic of Gamers (ROG) اليوم عن مجموعة واسعة من المنتجات الحصرية التي تركز على الأداء خلال حدث الإطلاق الافتراضي لـ For those who dare في معرض CES 2023. عروض أولية متعددة للمنتجات ، بما في ذلك شاشات العرض السريعة والمذهلة ، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة القوية المزودة بأحدث المعالجات والرسومات ، وأجهزة الراوتر الأسرع من أي وقت مضى ، ومجموعة متنوعة من الأجهزة الطرفية لإكمال إعدادات الألعاب التي بلغت حدها الأقصى.