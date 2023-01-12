إرشاد مكاني وتطهير وعبوات مياه زمزم.. خدمات "شؤون الحرمين" في 24 ساعة

وتابعت أنه تم تقديم كتيبات ومطويات لـ1900 مستفيد، و2421 خدمة تطويف؛ فيما استفاد 21200 شخص من التوعية الرقمية، و83 ألف شخص من التوعية الميدانية، وتوزيع 287 أساور بمعصم اليد للأطفال، وتقديم الخدمة الاجتماعية والإنسانية لـ1170 مستفيدًا.