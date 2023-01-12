إرشاد مكاني وتطهير وعبوات مياه زمزم.. خدمات "شؤون الحرمين" في 24 ساعة

استعرضت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام أمس.
وشملت جهود الرئاسة، توفير 130.000 لتر مطهرات، وتوزيع 83.520 عبوة مياه زمزم، وتقديم خدمات الإرشاد المكاني لـ31.355 مستفيدًا.
وأضافت الرئاسة في إنفوجرافيك، أنها وفّرت 2550 لتر معطرات، و16.500 سجادة، و31.500 لتر لتعقيم السجاد، وتعقيم الأسطح بـ32.400 لتر، و1000 لتر للتعقيم بالروبوتات، و4000 لتر لمعقمات الأيدي، و900 لتر للبايوكير.
وتابعت أنه تم تقديم كتيبات ومطويات لـ1900 مستفيد، و2421 خدمة تطويف؛ فيما استفاد 21200 شخص من التوعية الرقمية، و83 ألف شخص من التوعية الميدانية، وتوزيع 287 أساور بمعصم اليد للأطفال، وتقديم الخدمة الاجتماعية والإنسانية لـ1170 مستفيدًا.