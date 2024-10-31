"هلال تبوك" يستعد للتقلبات الجوية: خطة متكاملة لتأمين السلامة على مدار الساعة

رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك جاهزيته استعداداً للتقلبات الجوية المتوقعة على المنطقة تزامناً مع تقرير الحالة المطرية الصادر من الجهات المختصة.
وأكد مدير عام فرع الهيئة بمنطقة تبوك نواف بن مياح العنزي، الجاهزية التامة لمركز القيادة والتحكم، بالإضافة لـ(٢٧) فرقة إسعافية والإسعاف الجوي وفرق الاستجابة السريعة والاستجابة النوعية والفرق الإسعافية التطوعية بحسب الخطة الخاصة بالمنطقة للتقلبات الجوية لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية في شتى الظروف المناخية وعلى مدار الساعة.
وناشد جميع المواطنين والمقيمين باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة وأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث - لا قدر الله - خاصة عند هطول الأمطار الغزيرة، والقيادة بحذر على الطرق السريعة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة؛ كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، وعدم التجمهر حول الحوادث، وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه لمحتاجيها.
وشدد "العنزي" بضرورة وإفساح الطريق أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه لمحتاجيها وعدم التردد بطلب الخدمة الإسعافية عند وجود حالة طارئة من خلال الاتصال على رقم 997، أو من خلال طلب الخدمة الإسعافية عبر تطبيق "أسعفني" أو نداء استغاثة من تطبيق (توكلنا) والذي يوفر الكثير من الوقت والجهد؛ لاسيما وأنه يحدد موقع المتصل بدقة عالية مما يسهل من عملية وصول الفرقة الإسعافية لموقع البلاغ، متمنياً للجميع دوام الصحة والعافية.