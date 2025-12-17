تعليم الرياض يحتفي باليوم العالمي للغة العربية غداً

تشارك الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية، الذي يصادف الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، تحت شعار «نفخر بها»، وبموضوع هذا العام 2025 الذي أقرّته منظمة اليونسكو: «آفاق مبتكرة للغة العربية: سياسات وممارسات ترسم مستقبلاً لغوياً أكثر شمولاً».

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض الأستاذ عبدالسلام الثميري، أن الإدارة أعدّت خطة شاملة للاحتفاء بهذه المناسبة، تضمنت حزمة من البرامج والفعاليات الهادفة إلى إبراز الدور الريادي للمملكة في خدمة اللغة العربية عبر منظومة التعليم، وتعزيز حضورها محلياً ودولياً، والتعريف بمكانتها وأهميتها.

وأشار الثميري إلى أن الاحتفاء يأتي تحقيقاً لأحد مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ضمن رؤية المملكة 2030، والمتمثل في العناية باللغة العربية بوصفها جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية، ومصدراً للفخر والاعتزاز، وركيزة أساسية في بناء المعرفة وتعليم الأجيال.

وأكد تفعيل المناسبة من خلال توجيه واستثمار الأنشطة والبرامج والفعاليات، بما في ذلك الإذاعة المدرسية في مدارس المنطقة، لإبراز الدور الحضاري للغة العربية، وتعزيز وعي الطلاب والطالبات بمكانتها الرفيعة.

وبيّن أن الإدارة أعدّت خطة اتصالية متكاملة شملت عدداً من المنتجات الإعلامية، سيتم نشرها عبر المنصات الإعلامية المعتمدة، دعماً لأهداف المناسبة وإيصال رسالتها إلى المجتمع التعليمي والجمهور العام.