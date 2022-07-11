رئيسة لجنة فتيات الكشافة السعودية: عملنا سيشهد نقلة نوعية لخدمة الحُجاج

في سياق متصل، أكدت الأميرة سما بنت فيصل بن عبدالله، أن المرأة السعودية تحظى باهتمام ورعاية القيادة الحكيمة، حيث منحتها كافة سبل التمكين الأمر الذي عزز من دورها في مختلف الميادين بما يتلاءم مع قدراتها الهائلة، وأصبحت تشاطر الرجل في خدمة المجتمع والوطن، وهو ما عزز من مكانتها بالمجتمع أكثر، وحققت معه نجاحات متنوعة في الكثير من المجالات.