رابطة العالم الإسلامي تُرَحب بمخرجات اجتماع "منظمة التعاون" بشأن فلسطين

وأعرب الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيان للأمانة العامة للرابطة؛ عن تأييد الرابطة لمخرجات الاجتماع، في إدانة الجرائم التي تمارسها حكومة الاحتلال الإسرائيلية، وتأكيدها على مبدأ احترام السيادة الوطنية لجميع الدول الأعضاء، وسلامتها الإقليمية واستقلالها ووحدة أراضيها؛ وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي.