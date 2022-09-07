بالفيديو.. في "يا هلا بالعرفج": هذه أهم الأسباب التي أدت إلى انخفاض أسعار العقارات

وفي سياق فقرة المشي مع العرفج استعرض البرنامج فيديو للفنان "فهد الكبيسي"، تكلم فيه عن علاقته بالمشي، وأن زوجته هي مصدر إلهامه وتشجيعه، وهي أكبر محفز له. كما روى قصة أغنية "يا ذا الحمام".