بالفيديو.. في "يا هلا بالعرفج": هذه أهم الأسباب التي أدت إلى انخفاض أسعار العقارات
أكد عامل المعرفة أحمد العرفج أن مَن يتابع جهود وزارة الإسكان يدرك جديتها في توفير السكن بأسعار معقولة. كما ذكر أهم الأسباب التي أدت إلى انخفاض أسعار العقارات، حسب أقوال المحللين.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
وفي سياق فقرة المشي مع العرفج استعرض البرنامج فيديو للفنان "فهد الكبيسي"، تكلم فيه عن علاقته بالمشي، وأن زوجته هي مصدر إلهامه وتشجيعه، وهي أكبر محفز له. كما روى قصة أغنية "يا ذا الحمام".
وفي السياق نفسه، ومن خلال فقرة البرواز، استعرض البرنامج صورة تغريدة لعامل المعرفة، في طيها مقولة لسمو ولي العهد، تحثُّ على أهمية التفاؤل والإيجابية، والذهاب إلى المستقبل.
أما فقرة مزايين الكتب فقد استعرض عامل المعرفة فيها كتاب "حديث النهايات"، الذي يُعتبر قراءة مفتوحة عن المستقبل. كما عرض مقطعًا مرئيًّا للدكتور "فواز اللعبون"، تحدث من خلاله عن الكتاب.
وأخيرًا، ذكر عامل المعرفة من خلال فقرة (المثل يقول) أهم المعلومات التي يجب أن يعرفها مَن يعملون في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات.