صقّارو المستقبل .. إعادة أصغر صقّار إلى أجواء المنافسة بمهرجان المؤسس

وتمكّن النادي من إعادة أصغر صقّار في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور "لعام 2020" إلى أجواء المنافسة؛ حيث أكّد الصقّار راكان بن ثامر الخان أن نادي الصقور السعودي زرع في داخله شغفًا متزايدًا لهذا الإرث العريق الذي يفتخر به جميع السعوديين، مشيرًا إلى أن حصوله على لقب أصغر صقّار في نسخة 2020 ويتأهل إلى النهائيات بعد حصوله على المركز الخامس، كان له عظيم الأثر في متابعة هوايته التي بدأها منذ نعومة أظافره وجعل أشقاءه وأقاربه يهتمون أكثر بها، موضحًا أن مشاركته السابقة كانت في فئتي البيور والتبع جير "قرناس"، مشيرًا إلى أنه ما زال محتفظًا بالصقر الذي خطف به الأضواء في المهرجان، ويحمل اسم "ممدوح".