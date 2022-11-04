للمرة الثانية خلال يومين.. بطء نظام منفذ جسر الملك فهد

من جانب آخر التقطت عدسة "سبق" جهودًا ذاتية رائعة من مؤسسة جسر الملك فهد وجوازات جسر الملك فهد، بعد قيام بعض موظفيها بتوزيع المياه على المسافرين داخل المركبات بسبب الوقت الطويل الطويل قضوه، داخل المركبات بسبب بطء نظام المنفذ، اللفتة التي لاقت استحسان جميع المسافرين، مؤكدين أن هذه المبادرات اعتادوا عليها من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة الخدمية.