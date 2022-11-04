للمرة الثانية خلال يومين.. بطء نظام منفذ جسر الملك فهد

شهد منفذ جسر الملك فهد مساء اليوم الجمعة، تكدساً للمركبات سواء للقادمين للسعودية أو للمغادرين منها إلى مملكة البحرين بسبب بطء نظام الجوازات.
وتعتبر هذه المرة الثانية بعد تعطل النظام بذات المنفذ يوم الأربعاء الماضي، إذ شهدت ساحات الجمارك وساحات إنهاء إجراءات المسافرين تكدساً للمركبات، قبل أن يتم إصلاح النظام في وقت وجيز وتسيير حركة المسافرين من المنفذ.
من جانب آخر التقطت عدسة "سبق" جهودًا ذاتية رائعة من مؤسسة جسر الملك فهد وجوازات جسر الملك فهد، بعد قيام بعض موظفيها بتوزيع المياه على المسافرين داخل المركبات بسبب الوقت الطويل الطويل قضوه، داخل المركبات بسبب بطء نظام المنفذ، اللفتة التي لاقت استحسان جميع المسافرين، مؤكدين أن هذه المبادرات اعتادوا عليها من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة الخدمية.