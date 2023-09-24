تنظيم مسيرة "مليارية" لنوادر الإبل بالرياض احتفاءً بيوم الوطن

نظم نادي الإبل، مساء السبت، مسيرة الإبل "المليارية"، الأولى من نوعها لنوادر الإبل في مدينة الرياض، احتفاءً باليوم الوطني الثالث والتسعين، بحضور عدد من السفراء والدبلوماسيين في المملكة.
وسُيرت المسيرة في شارع التحلية بالعاصمة الرياض، وسط عدد من المواطنين والمقيمين للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية، حاملين الأعلام ومرددين الأهازيج الوطنية، تعبيرًا عن بهجتهم وفرحتهم. كما شملت الفعالية مسيرة أخرى للسيارات الكلاسيكية.
ونظم النادي في محافظة جدة، مسيرة مماثلة شهدت تواجد 40 متنًا من الإبل، في كورنيش جدة، اشتملت على العديد من الفعاليات لمختلف الأعمار.
وقال الرئيس التنفيذي لنادي الإبل المهندس رائد أبو زنادة: إن النادي يهدف من هذه الفعالية التأصيل والترويج والاعتزاز بالموروث التاريخي، والتعريف بالإبل ودورها في توحيد المملكة.
وأضاف، أن الفعالية اشتملت على مسيرة لنوادر الإبل بلغ عددها قرابة الـ 50 متنًا، وهي مسيرة "مليارية" كون الإبل المشاركة تعد من الأغلى في العالم، بقيمة إجمالية تعدت الـ 400 مليون ريال، إضافة إلى أسعار السيارات الكلاسيكية التي شهدتها الفعالية والسيارات الفارهة.
وأشار "أبو زنادة"، إلى أن نادي الإبل، ومن ضمن البرامج والفعاليات التي ينظمها تزامنًا مع مختلف الأحداث المحلية والدولية، أعد اليوم الأحد، فعاليتين في الرياض وجدة، تضمنت مسيرات للهجانة وعروض كأس الشداد والسيارات الكلاسيكية والفرديات المتوجة بالمراكز الأولى في مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.
إضافة إلى أركان للأكلات الشعبية والأطفال والتصوير، ومجلس النادي ومعزوفات وطنية وتقديم القهوة السعودية والهدايا التذكارية للحضور.