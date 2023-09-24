تنظيم مسيرة "مليارية" لنوادر الإبل بالرياض احتفاءً بيوم الوطن

وأشار "أبو زنادة"، إلى أن نادي الإبل، ومن ضمن البرامج والفعاليات التي ينظمها تزامنًا مع مختلف الأحداث المحلية والدولية، أعد اليوم الأحد، فعاليتين في الرياض وجدة، تضمنت مسيرات للهجانة وعروض كأس الشداد والسيارات الكلاسيكية والفرديات المتوجة بالمراكز الأولى في مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.