للعام الثالث على التوالي .. stc تواصل دعم جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1

وبناءً على النجاح الذي حققته المجموعة خلال نسخة العام 2022، ستعمل هذا العام على توسيع نطاق خدمتها الرقمية الحديثة، وتوفير أفضل شبكات 5G من حيث السرعة وسعة البيانات وتغطية تصل إلى 100%، إلى جانب خدمات اتصال عالية السرعة للمتسابقين والحضور على حد سواء، بينما تدعم التبادل السلس للبيانات بين المتسابقين والفرق الهندسية بسرعة عالية وبشكل استثنائي.