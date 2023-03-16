للعام الثالث على التوالي .. stc تواصل دعم جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1
أعلنت مجموعة stc، الممكن الرقمي الرائد في المنطقة، عن تزويد نسخة العام 2023 من سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 بالبنية التحتية الرقمية، وذلك للعام الثالث على التوالي.
وتأتي هذه الشراكة تماشياً مع التزام المجموعة بإثراء حياة الأشخاص من خلال توفير تقنيات عالمية المستوى ودعم الأحداث الترفيهية والرياضية الكبرى المقامة في المملكة، وهو ما يظهر جلياً من خلال دعمها لهذا الحدث النوعي والذي يحظى بمتابعة كبيرة على مستوى العالم.
وبناءً على النجاح الذي حققته المجموعة خلال نسخة العام 2022، ستعمل هذا العام على توسيع نطاق خدمتها الرقمية الحديثة، وتوفير أفضل شبكات 5G من حيث السرعة وسعة البيانات وتغطية تصل إلى 100%، إلى جانب خدمات اتصال عالية السرعة للمتسابقين والحضور على حد سواء، بينما تدعم التبادل السلس للبيانات بين المتسابقين والفرق الهندسية بسرعة عالية وبشكل استثنائي.
وتقدم المجموعة تقنيات حديثة لسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1، والذي تستضيفه مدينة جدة للسنة الثالثة على التوالي في الفترة من 17 إلى 19 مارس 2023. وتجدر الإشارة أن شبكة stc وتقنياتها المحدثة تُمكن المستشعرات والمكونات الموجودة على متن سيارات الفورمولا 1 من بث البيانات بين بعضها عبر الشبكات المدمجة، كما تُمكن تشفير هذه البيانات وإرسالها إلى الفرق عبر تردد هوائي.
واحتفاءً بنسخة 2023 من سباق الجائزة الكبرى، ستصدر stc نسخة سعودية من الموسيقى الخاصة بسباق جائزة الفورمولا 1 باستخدام آلات موسيقية محلية عبر فريق أوركسترا سعودي. ويؤديها نخبة من المواهب المحلية السعودية، وهو ما يسهم في تعزيز مشاعر الفخر الوطني، وتحقيق الاستفادة من الزخم الذي يحظى به هذا الحدث العالمي للتعريف بالثقافة السعودية.