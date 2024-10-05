في اليوم العالمي للمعلم.. سارة السلمي تسلط الضوء على ممكنات نجاح رسالة المعلمين

وتحدثت حول أهم ممكنات نجاح المعلمين وكيف نستطيع تلبية احتياجاتهم، ومتطلباتهم في ظل المتغيرات غير مسبوقة، بالقول إن المعلمين اليوم يحتاجون إلى أعلى درجات الأمان الوظيفي ويقصد به العمل في بيئة تحقق له الاستقرار من كافة النواحي اجتماعيًا، وصحيًا، واقتصاديًا، ومعنويًا، إضافة إلى أهمية سماع صوت المعلمين وهو ما يميز نهج وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية في جعل المعلمين شركاء نجاح في العملية التعليمية من خلال المجالس الاستشارية وغيرها.