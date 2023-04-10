أمريكان إكسبريس السعودية تضيف منصة "إحسان" إلى قائمة برنامجها Membership Rewards®️

وتعليقًا على أهمية هذه الإضافة الجديدة، قال فهد بن مبارك القثامي، الرئيس التنفيذي لشركة أمريكان إكسبريس السعودية: "نسعد بالتعاون مع منصة إحسان التي تلعب دوراً محورياً في التبرعات الخيرية بالمملكة، ويعد انضمام إحسان إلى برنامج Membership Rewards®️ إضافة نوعية تتيح لأعضاء البطاقات خيارات أكثر للتبرع للجهات الخيرية".