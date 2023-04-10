أمريكان إكسبريس السعودية تضيف منصة "إحسان" إلى قائمة برنامجها Membership Rewards®️

أعلنت أمريكان إكسبريس السعودية إضافة "إحسان"، وهي منصّة وطنية للعمل الخيري طوّرتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، إلى قائمة برنامجها Membership Rewards®️ تحت قسم التبرع، حيث أصبح بإمكان أعضاء البطاقات تحويل نقاطهم إلى تبرعات لصالح "إحسان" بشكل فوري.
تعمل منصة إحسان على تطوير الحلول التقنية المتقدّمة واستثمار البيانات والذكاء الاصطناعي بهدف تعظيــم أثــر المشــاريع والخدمــات الخيريــة والتنمويــة واســــتدامتها.
ومنذ إطلاقها في عام 2021، تلقت المنصة تبرعات بقيمة أكثر من 3 مليارات ريال سعودي، وسجّلت أكثر من 60 مليون عملية تبرع، وتمّ توزيع الأموال على 4.8 مليون مستفيد.
وتعليقًا على أهمية هذه الإضافة الجديدة، قال فهد بن مبارك القثامي، الرئيس التنفيذي لشركة أمريكان إكسبريس السعودية: "نسعد بالتعاون مع منصة إحسان التي تلعب دوراً محورياً في التبرعات الخيرية بالمملكة، ويعد انضمام إحسان إلى برنامج Membership Rewards®️ إضافة نوعية تتيح لأعضاء البطاقات خيارات أكثر للتبرع للجهات الخيرية".