"الزعاق": طولُ الليل يقارب النهار بالدول العربية.. ولهذه الأسباب لا نرى النجوم نهارًا

وتابع في فيديو على حسابه أن طول الليل يتقارب مع طول النهار في الدول العربية، وفي الدول الأوروبية تكون الغلَبة للنهار صيفًا؛ فيما تكون الغلبة لطول الليل في الشتاء، وفي القطبين 6 شهور نهارًا ومثلها ليلًا.