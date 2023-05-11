"الزعاق": طولُ الليل يقارب النهار بالدول العربية.. ولهذه الأسباب لا نرى النجوم نهارًا

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق: إن النجوم موجودة بالليل والنهار؛ بينما لا نشاهدها نهارًا لقوة شعاع الشمس، ويمكن مشاهدتها خارج الغلاف الغازي بشكل دائم على هيئة نقاط؛ لأن النهار صفة ملازمة للأرض فقط ينتج عن تحول شعاع الشمس إلى ضوء عن طريق الغلاف الغازي.
وأضاف الزعاق أن كوكب الأرض يوجد عليه الليل والنهار ويرتبط ذلك بشروق وغروب الشمس.
وتابع في فيديو على حسابه أن طول الليل يتقارب مع طول النهار في الدول العربية، وفي الدول الأوروبية تكون الغلَبة للنهار صيفًا؛ فيما تكون الغلبة لطول الليل في الشتاء، وفي القطبين 6 شهور نهارًا ومثلها ليلًا.
وأكمل أن النجوم لا تشاهَد إلا ليلًا؛ بينما حادّو البصر يمكنهم مشاهدة جِرمين سماويين بالنهار هما المشتري والزهرة.
وأكد أن النجوم تبتعد عنا بُعدًا سحيقًا، والأقرب إلينا يبعد 4 سنوات ضوئية.