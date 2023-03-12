وفد من أمانة العاصمة المقدسة يزور وجهة "مسار"

وكان في استقبال وفد الأمانة المهندس عبدالمحسن البكر الرئيس التنفيذي للتطوير وعدد من قيادات شركة أم القرى للتنمية والإعمار المالك والمطور لوجهة "مسار"، وجرى خلال الزيارة مناقشة عدد من المواضيع ذات الصلة بين الجهتين والتأكيد على أهمية التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص ومواءمة الأعمال مع الأمانة، كما تضمنت الزيارة استعراض أوجه التعاون بين الجانبين، لما يصب في مصلحة هذه المشاريع التنموية المساهمة بشكل فعّال لتحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة بالوصول إلى 30 مليون معتمر بحلول عام 2030.