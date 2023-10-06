"إغاثي الملك سلمان" يسلِّم "الصحة التركية" 20 سيارة إسعاف

وقدَّم نائب وزير الصحة التركي شكره لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين على ما قُدم من مساعدات إغاثية وإنسانية لمتضرري الزلزال في بلاده، مبينًا أن ذلك أسهم في التخفيف من معاناة المتضررين.