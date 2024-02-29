"مصادر الجزيرة" تحصل على شهادة ISO 37301 لأنظمة إدارة الامتثال

حققت شركة مصادر الجزيرة، الرائدة في مجال "تجارة وصيانة معدات النقل الثقيل"، إنجازًا كبيرًا مؤخرًا بالحصول على شهادة ISO 37301 لأنظمة إدارة الامتثال.
وتعزز هذه الشهادة التزام الشركة بتحقيق أعلى معايير الامتثال والحوكمة.
وتعتبر ISO 37301 معيارًا معترفًا به دوليًّا يقدم إرشادات لإنشاء وتنفيذ وصيانة وتحسين مستمر لنظام إدارة الامتثال الفعال.
ويساعد هذا المعيار المؤسسات على تحديد ومعالجة المخاطر المتعلقة بالامتثال بشكل استباقي؛ مما يضمن الالتزام بالقوانين والأخلاقيات في جميع جوانب عملها.
وبالنسبة لمصادر الجزيرة؛ فإن الحصول على شهادة ISO 37301 يعكس التزامها بتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة داخل المنظمة. ويظهر ذلك لأصحاب المصلحة -بما في ذلك العملاء والشركاء والجهات التنظيمية- أن الشركة تتخذ إجراءات نشطة لإدارة المخاطر المتعلقة بالامتثال والالتزام بالقوانين واللوائح والمعايير الصناعية ذات الصلة.
ويتطلب الحصولُ على شهادة ISO 37301، تقييمًا دقيقًا لعمليات وسياسات وإجراءات إدارة الامتثال في الشركة.
ويتضمن ذلك وثائق شاملة لأهداف الامتثال وتقييم المخاطر والضوابط وبرامج التدريب وآليات المراقبة. من خلال تلبية متطلبات هذا المعيار بنجاح.. وأظهرت مصادر الجزيرة التزامها بالتميز في إدارة الامتثال.
وتمتد فوائد شهادة ISO 37301 إلى ما بعد الامتثال التنظيمي. وتعزز سمعة الشركة ومصداقيتها وتنافسيتها في السوق.
ويمكن للعملاء والمساهمين الثقة في قدرة مصادر الجزيرة على القيام بأعمالها بشكل أخلاقي، والتخفيف من المخاطر المتعلقة بالامتثال، وحماية مصالحهم.
وفي المستقبل، تظل مصادر الجزيرة ملتزمة بصيانة وتحسين نظام إدارة الامتثال الخاص بها بما يتماشى مع متطلبات ISO 37301. ويضمن هذا التفاني المستمر.