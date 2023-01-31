"تحديد الاحتياج التدريبي" على طاولة اللقاء الشهري الـ24.. غدًا الأربعاء

انطلاقًا من رؤيتها في أن تكون المرجع في تعزيز دور الموارد البشرية وتطوير رأس المال البشري لتحقيق رؤية المملكة 2030، وفي إطار مبادراتها لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الموارد البشرية، وتعزيز تنافسية سوق العمل ومساهمته في التنمية الوطنية من خلال تطوير رأس المال البشري، وإيجاد بيئة تشاركية تؤصل لأفضل المعايير والممارسات المهنية، تواصل الجمعية السعودية للموارد البشرية "بشر" عقد لقاءاتها الشهرية، حيث تقيم يوم غدٍ الأربعاء، اللقاء الشهري الرابع والعشرين، بعنوان "تحديد الاحتياج التدريبي وقياس العائد على الاستثمار في رأس المال البشري".