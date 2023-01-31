"تحديد الاحتياج التدريبي" على طاولة اللقاء الشهري الـ24.. غدًا الأربعاء

انطلاقًا من رؤيتها في أن تكون المرجع في تعزيز دور الموارد البشرية وتطوير رأس المال البشري لتحقيق رؤية المملكة 2030، وفي إطار مبادراتها لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الموارد البشرية، وتعزيز تنافسية سوق العمل ومساهمته في التنمية الوطنية من خلال تطوير رأس المال البشري، وإيجاد بيئة تشاركية تؤصل لأفضل المعايير والممارسات المهنية، تواصل الجمعية السعودية للموارد البشرية "بشر" عقد لقاءاتها الشهرية، حيث تقيم يوم غدٍ الأربعاء، اللقاء الشهري الرابع والعشرين، بعنوان "تحديد الاحتياج التدريبي وقياس العائد على الاستثمار في رأس المال البشري".
ويستضيف اللقاء الذي يديره مدير المبادرة عبود بن علي آل زاحم، ويبدأ في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء افتراضيًا عبر تطبيق "زووم"، مستشار الشراكات والتمكين المهندس عادل بن عبيد الله الأحمدي.
ويجيب اللقاء عن العديد من التساؤلات التي تدور في أذهان الكثير من متخذي القرار ومديري التدريب بالقطاعين العام والخاص والعمل الخيري والطوعي، حول أهمية التدريب، والحاجة إليه في المنظمات، والاحتياجات التدريبية، والقائمين على تحديد الاحتياجات التدريبية، إضافة إلى المزايا والأساليب والخطوات العلمية لتحديد الاحتياجات التدريبية، وأثر ذلك على تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
ويتناول اللقاء 7 محاور أساسية؛ تشمل: تحديد الأهداف، وتحديد المهارات المطلوبة، وتحديد المستوى الحالي للمهارات، فضلًا عن تحديد فجوات المهارات والأداء، وتحديد أفضليات التدريب، وتصميم التدريب، وقياس فاعلية التدريب
وتأتي هذه المبادرة تأكيدًا على حرص الجمعية السعودية للموارد البشرية على خلق جيل تطوعي يواكب أهداف رؤية المملكة في زيادة عدد المتطوعين؛ حيث يتم تسجيل هذا النشاط ضمن مبادرة التطوع، ويحصل المشارك على شهادة بذلك وتدرج في سجله التطوعي.