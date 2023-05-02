"المواصفات" تفعّل خدمة الحصول على موعد إجراء الفحص الفني الدوري للمركبات

وأشارت "المواصفات السعودية" إلى أنها أطلقت منصة إلكترونية مخصّصة لحجز مواعيد الفحص الفني الدوري وتخدم مُلّاك المركبات في معرفة المواقع الأقرب لهم، وحجز الموعد المناسب، وبعد انتهاء عملية الفحص يتم إرسال تقرير فحص المركبة للمستفيد إلكترونياً بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة، داعية الراغبين في إجراء الفحص الفني الدوري، إلى حجز موعد من خلال الدخول على: vi.vsafety.sa.