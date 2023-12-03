"مهرجان البحر الأحمر" يستضيف الاحتفال السنوي الخامس لتكريم المرأة في السينما

وبهذه المناسبة، قالت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي جمانا الراشد: "أقمنا هذه الاحتفالية لنتذكر سوياً التنوّع والمواهب النسائية في هذه الصناعة ابتداءً من الشخصيات التي كرّمناها اليوم، ووصولاً إلى كوكبة من ألمع المواهب النسائية الذين انضمّوا إلى ضيافتنا في جدة، للاحتفاء بالإسهامات النسائية البارزة التي شكّلت وتُشكّل عالمنا اليوم"، مؤكدة أن مؤسسة البحر الأحمر السينمائي داعمة للنساء اللاتي يرتقين بهذه الصناعة لآفاق أوسع.