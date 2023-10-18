أطباء جراحة المخ بمستشفى بريدة المركزي ينقذون مريضًا تعرّض لكسور بالجمجمة

وبيّن أن الفريق المعالج قرر إجراء تدخل جراحي عاجل تم فيه إيقاف مصدر النزف وتنظيف الدماغ من الشظايا العظمية والشعر والمواد الغريبة الملوثة للجرح وإجراء ترميم لطبقات الدماغ من السحايا ثم العظم ثم الجلد، وتكللت العملية بالنجاح ليتم بعدها نقل المريض لأقسام التنويم ومتابعة الحالة من قبل الفريق المختص التي أسهمت بتحسن حالة المريض واستعادة المشي، والخروج من المستشفى بنسبة وعي 15/15 ولا يوجد لديه أي ضعف عصبي.