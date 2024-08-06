"تعليم الطائف": "فحص اللياقة المدرسي" للطلاب المستجدين ضمان لمستقبلهم

وأكدت الإدارة لأولياء الأمور أن فحص اللياقة المدرسي للطلاب المستجدين المتقدمين للتسجيل في الصف الأول الابتدائي بالمدرسة، يستهدف تحديد المسار التعليمي "تعليم عام - تربية خاصة"، وللتأكد من استكمال التطعيمات الأساسية، والاكتشاف المبكر للمشكلات الصحية، وحماية الطلبة من الأمراض المعدية والمزمنة.