"تعليم الطائف": "فحص اللياقة المدرسي" للطلاب المستجدين ضمان لمستقبلهم

دعت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف إلى ضرورة فحص اللياقة المدرسي للطلاب المستجدين؛ لدوره في ضمان مستقبل تعليمي أنسب وأفضل للطفل.
وأكدت الإدارة لأولياء الأمور أن فحص اللياقة المدرسي للطلاب المستجدين المتقدمين للتسجيل في الصف الأول الابتدائي بالمدرسة، يستهدف تحديد المسار التعليمي "تعليم عام - تربية خاصة"، وللتأكد من استكمال التطعيمات الأساسية، والاكتشاف المبكر للمشكلات الصحية، وحماية الطلبة من الأمراض المعدية والمزمنة.
ويشمل الفحص: تقييم الحالة الصحية العامة للطالب، والتقصي عن التاريخ المرضي له ولعائلته.
ولفتت الإدارة إلى أن إجراء الفحص مستمر من بداية موعد التسجيل للعام الدراسي الجديد وحتى انتهاء فترة التسجيل، في عيادات طب الأسرة بمراكز الرعاية الصحية الأولية.