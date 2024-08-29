لا لـ"رعاية المولود والدراسة".. خطاب متداول يُربِك معلمي العقود: استثناء إجازات!

وتفصيلًا، قال معلمون ومعلمات: إن الخطاب وجّه بمنح الإجازات للمعينين على العقود وفق ضوابط وشروط، ومن هذه الإجازات: (المرضية، الاضطرارية، مرافقة المريض، عدة الوفاة، وفاة أحد الأقارب، أداء الامتحان الدراسي، إجازة زواج)، مشيرين إلى أنه "لا تُمنح الإجازة الاضطرارية والامتحان والزواج إلا بعد اجتياز فترة التجربة".