أكثر من ٢٠ فعالية وثلاثة آلاف جائزة في مهرجان خريف الدلم

كما تحرص البلدية على إظهار المهرجان بشكل مميّز ليتناسب مع جميع أفراد الأسرة، تماشيًا مع أهداف أمانة منطقة الرياض، والتي ترتكز على تحسين جودة الحياة، وتعزيز الدور التكاملي المجتمعي في المشاركة، وإدخال روح البهجة والفرح على المواطنين، وتعزيز الجانب السياحي الداخلي، وإبراز المحافظة بالشكل المطلوب.