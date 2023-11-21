أكثر من ٢٠ فعالية وثلاثة آلاف جائزة في مهرجان خريف الدلم

يشهد منتزهُ الضاحي بمحافظة الدلم، يوم الأربعاء 22 نوفمبر، افتتاح مهرجان خريف الدلم الأول، والذي من المقرّر أن يستمرّ لمدة يومَين بأكثر من 20 فعالية وثلاثة آلاف هدية ستقدّم من بلدية محافظة الدلم.
وستتضمّن فعالياتُ المهرجان العديدَ من الأنشطة الترفيهية والمسابقات التفاعلية، والعروض المرئية، وألعاب الخفة، وتكثيف الإضاءات والمجسّمات الاحتفالية، وستخصّص البلديةُ أركانًا خاصة بالورد والرسم الحر.
كما تحرص البلدية على إظهار المهرجان بشكل مميّز ليتناسب مع جميع أفراد الأسرة، تماشيًا مع أهداف أمانة منطقة الرياض، والتي ترتكز على تحسين جودة الحياة، وتعزيز الدور التكاملي المجتمعي في المشاركة، وإدخال روح البهجة والفرح على المواطنين، وتعزيز الجانب السياحي الداخلي، وإبراز المحافظة بالشكل المطلوب.