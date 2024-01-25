"وزارة النقل" توقع اتفاقيّة شراكة مع "جمعية تجربة العميل" لتحسين رضا المستفيدين

وقّعت وزارة النقل والخدمات اللوجستية اتفاقيّة شراكة مع جمعية تجربة العميل، لمنتدى عالم تجربة العميل (CX WORLD)؛ بهدف قياس وتحسين رضا المستفيدين في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى رفع مستوى الخدمات والحلول المقدمة للعملاء في ظل التحول الرقمي والابتكار.
مثّل الوزارة في توقيع الاتفاقيّة وكيل الوزارة لتمكين القطاع المهندس إبراهيم بن صالح الحامد، فيما مثّل الجمعية في التوقيع صالح بن ثاني العنزي.
وتتضمن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية مؤشرات لقياس رضا المستفيدين؛ التي ستُسهم في تحسين تجربة العميل في قطاع النقل والخدمات اللوجستية سواء كانوا مستخدمين أو مستثمرين، وهذه المؤشرات تشمل مختلف أنماط النقل (البري والبحري والجوي والسككي).
وكانت وزارة النقل والخدمات اللوجستية قد شاركت أمس في منتدى عالم تجربة العميل، ممثلة بمساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية أحمد بن سفيان الحسن، في جلسة حوارية بعنوان "المواطن أولاً والخدمات الحكومية"، استعرض خلالها المشروعات والبرامج والمبادرات الوطنية الطموحة، والخدمات التي أطلقت من المنصات الإلكترونية لخدمة المستفيد، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة؛ وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.