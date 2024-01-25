"وزارة النقل" توقع اتفاقيّة شراكة مع "جمعية تجربة العميل" لتحسين رضا المستفيدين

وكانت وزارة النقل والخدمات اللوجستية قد شاركت أمس في منتدى عالم تجربة العميل، ممثلة بمساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية أحمد بن سفيان الحسن، في جلسة حوارية بعنوان "المواطن أولاً والخدمات الحكومية"، استعرض خلالها المشروعات والبرامج والمبادرات الوطنية الطموحة، والخدمات التي أطلقت من المنصات الإلكترونية لخدمة المستفيد، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة؛ وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.