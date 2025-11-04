"زد للمزادات" تعلن عن طرح مزاد "شرق الرياض" .. عقارات متنوعة ومواقع مميزة

أعلنت شركة زد للمزادات العقارية عن طرح مزاد “شرق الرياض” الذي يضم 19 عقارًا متنوعًا بين تجاري وسكني في مواقع مميزة بشرق العاصمة الرياض، وذلك تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، وبقرار صادر من محكمة التنفيذ.
وأوضحت الشركة أن المزاد يقدّم فرصًا استثمارية متعددة للمستثمرين والمطورين ورجال الأعمال، حيث يضم مجموعة من الأراضي، والفلل، والعمائر التجارية والسكنية بمساحات متنوعة ومواصفات مميزة تناسب مختلف الاحتياجات.
وبيّنت “زد للمزادات” أن المزاد سيُقام حضوريًا يوم الثلاثاء الموافق 11 نوفمبر 2025م في قاعة الفريدة بمدينة الرياض، داعية الراغبين بالمشاركة إلى الاطلاع على النشرة التسويقية لمعرفة تفاصيل وشروط الدخول في المزاد.
يُذكر أن “زد للمزادات العقارية” تُعد من الشركات الرائدة في تنظيم وتسويق المزادات العقارية، وتمتلك خبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا في المجال العقاري، قدّمت خلالها العديد من المزادات النوعية في مختلف مناطق المملكة.
للاستفسارات:
📞 0509977226 – 920013667
