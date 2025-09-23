القيادة البحرينية تعزّي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد في وفاة المفتي العام للمملكة

أعرب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، عن تعازيه ومواساته، لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في وفاة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، ورئيس المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي -رحمه الله-.