القيادة البحرينية تعزّي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد في وفاة المفتي العام للمملكة

أعرب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، عن تعازيه ومواساته، لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في وفاة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، ورئيس المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي -رحمه الله-.
جاء ذلك في برقيتي عزاء ومواساة بعثهما جلالته لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، مشيدًا بمناقب ومآثر الفقيد -رحمه الله-.
كما عبر جلالته عن خالص تعازيه وصادق ومواساته لأسرة الفقيد والشعب السعودي.
كما أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، في برقيتين، عن تعازيه ومواساته لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد في وفاة المفتي العام للمملكة.