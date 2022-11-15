فريق جراحي بمستشفى صامطة يوقف نزيفًا في أمعاء شاب عشريني

أنقذ فريق جراحي متخصص بمستشفى صامطة العام، حياة شاب في عملية عاجلة بعد تعرضه لإصابة بليغة في البطن.
وقالت "صحة جازان": الفريق الطبي المكون من أطباء الجراحة العامة قرر على الفور إجراء عملية جراحية عاجلة لإيقاف النزيف، واستئصال الجزء المتهتك من الأمعاء وترميم جدار البطن وتفريغ التجمع الدموي في التجويف الصدري.
وأكدت أن قسم الطوارئ استقبل مصابًا عشرينيًا, وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، حيث تقرر على الفور إدخال المصاب إلى غرفة العمليات وإجراء العملية.
وأضافت: المصاب خضع للمتابعة المكثفة من قبل الفريق الطبي بقسم التنويم، وبعد تحسن حالته الصحية وتمكنه من استعادة قدرته على مزاولة أنشطته اليومية غادر المستشفى بعد تماثله للشفاء.
يذكر أن قسم الطوارئ بمستشفى صامطة العام استقبل 100644 ألف مريض ومريضة، وذلك منذ بداية شهر يناير، وحتى نهاية شهر أكتوبر من هذا العام 2022م.