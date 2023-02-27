"العقيلي": ذوو الإعاقة العقلية يعانون إثبات الحالة وإصدار بطاقة رسمية تُخفِّف من معاناتهم

وأضاف عبر برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: "بدلاً من أن يشرح ذوو المعاق، ويستجدوا أن أبناءهم أو بناتهم لديهم فصام وإعاقة عقلية، ولأن الأنظمة والتشريعات التي وفرتها الدولة -حفظها الله- تحفظ لهؤلاء حقوقهم، ولكن من يقابل هذه الحالات لا يدركون نوعية الإعاقة، وإثباتها مع إصدار هذه البطاقة يكون شبيهًا بالهوية الوطنية، وتطلب ممن يتعامل معه أن يقدم له التسهيلات".