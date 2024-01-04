توقيع مذكرة تفاهم بين "الدفاع" وجامعة الطائف

وقّعت وزارة الدفاع، ممثلة في إدارة التعليم والتدريب بالإدارة العامة للموارد البشرية، بوكالة الوزارة لخدمات التميز وجامعة الطائف اليوم، مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الوزارة والجامعة لبناء القدرات وتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات التعليم والتدريب لتنمية رأس المال البشري.