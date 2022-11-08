لو اقتربت الأرض من الشمس لاحترقت ومَن عليها.. "المسند": معلومة مغلوطة!

وبيّن أنه "من التفاوت المكاني الذي يسمح للحياة على الأرض أن تقوم، ولو افترضنا أن الأرض اقتربت إلى أقل من 147 مليون كم، أو ابتعدت إلى أكثر من 152 مليون كم، (ببضعة) ملايين من الكيلو مترات فالحياة ـ والله أعلم ـ قائمة، لكن النُظم المناخية والحياتية ستتأثر بشكل كبير، والله أعلم وأحكم".