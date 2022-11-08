لو اقتربت الأرض من الشمس لاحترقت ومَن عليها.. "المسند": معلومة مغلوطة!

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ إنه يسمع أحياناً مَن يقول إنه "لو اقتربت الأرض من الشمس مقدار ميل، أو متر لاحترقت الأرض ومَن عليها"، مؤكداً أن هذه معلومة مغلوطة.
وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه على "تويتر"، أن "كوكب الأرض لا يزال يقترب ويبتعد عن الشمس، لأن مداره بيضاوي الشكل (إهليلجي)، وعندما تقترب الأرض من الشمس (الحضيض) يكون بُعدها 147 مليون كم، وذلك في فصل الشتاء".
وأضاف أن الأرض "عندما تكون في أبعد نقطة عن الشمس (الأوج) يكون بُعدها 152 مليون كم، وذلك في فصل الصيف، وعليه يتضح أن الفرق بين فصلَي الشتاء والصيف 5 ملايين كم قُرباً وبُعداً، ومع ذلك لم تحترق الأرض لقُربها، ولم تتجمّد لبُعدها؛ لأن الخالق الحكيم جعل هذا القدر.
وبيّن أنه "من التفاوت المكاني الذي يسمح للحياة على الأرض أن تقوم، ولو افترضنا أن الأرض اقتربت إلى أقل من 147 مليون كم، أو ابتعدت إلى أكثر من 152 مليون كم، (ببضعة) ملايين من الكيلو مترات فالحياة ـ والله أعلم ـ قائمة، لكن النُظم المناخية والحياتية ستتأثر بشكل كبير، والله أعلم وأحكم".