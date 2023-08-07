فريق جراحي سعودي يجري عملية لقولون مريض سبعيني بـ"تخصصي الطائف"

وفي التفاصيل ذكر المتحدث الرسمي لصحة الطائف وليد الثقفي لـ"سبق" أنه تم دخول المريض ذي الـ 74عامًا عن طريق العيادات الخارجية، حيث كان قد استأصل الجزء الأيسر كاملاً ونصف المستعرض من القولون قبل عام، لوجود ورم سرطاني وإبقاءه على مفاغرة معوية. وبعد انتهاء فترة العلاج الكيماوي وإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة تبين وجود جزء قصير من القولون، ومن المرجّح أن لا يصل إلى المستقيم لعمل التوصيلة الجراحية.