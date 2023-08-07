فريق جراحي سعودي يجري عملية لقولون مريض سبعيني بـ"تخصصي الطائف"

تمكّن فريق جراحة أورام القولون والمستقيم بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف من إعادة توصيل مفاغرة لمريض سبعيني لدية قِصر بالقولون، وذلك في إجراء نادر ولأول مرة على مستوى المنطقة.
وفي التفاصيل ذكر المتحدث الرسمي لصحة الطائف وليد الثقفي لـ"سبق" أنه تم دخول المريض ذي الـ 74عامًا عن طريق العيادات الخارجية، حيث كان قد استأصل الجزء الأيسر كاملاً ونصف المستعرض من القولون قبل عام، لوجود ورم سرطاني وإبقاءه على مفاغرة معوية. وبعد انتهاء فترة العلاج الكيماوي وإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة تبين وجود جزء قصير من القولون، ومن المرجّح أن لا يصل إلى المستقيم لعمل التوصيلة الجراحية.
وقال "الثقفي": إنه وفي إجراء يعتبر الأول في المنطقة تمكن الفريق الجراحي من عمل عملية تحويل مسار للقولون عبر فتح نافذة لعبور القولون من خلال مساريق الأمعاء الدقيقة ليعبر مباشرةً للمستقيم وعمل التوصيلة الجراحية.
وأضاف أن الفريق الطبي الذي قام بإجراء العملية تكون من الدكتور عبدالله الصواط، استشاري جراحة القولون والمستقيم، والدكتورة إيمان السفياني، أخصائي الجراحة، وكل من الدكتور محمد الزهراني، والدكتور خالد الثقفي. وبمساعدة فريق التخدير الدكتور حسين، استشاري التخدير، والدكتور خالد سليم، والدكتورة إيمان.
وأوضح أنه تم إخراج المريض من المستشفى خلال فترة وجيزة من دون حدوث أي مضاعفات - ولله الحمد - وذلك بعد تطبيق خطة التعافي المعزز بعد الجراحة، وتم تحويل المريض للمتابعة في عيادة الجراحة بالمستشفى.
وأردف "الثقفي"، أن الفريق الجراحي ذاته قد أجرى العديد من عمليات الاستئصال لأورام القولون خلال الفترة الماضية، جميعها تكللت بالنجاح، بتضافر جهود أقسام الجراحة ومركز الأورام، وقسم الجهاز الهضمي، وقسم الأشعة، وبدعم من مدير برنامج مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف.