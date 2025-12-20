"زاتكا": المنافذ الجمركية تسجّل 957 حالة ضبط للممنوعات خلال أسبوع

سجّلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية (957) حالة ضبط للممنوعات، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «زاتكا» لتعزيز الجانب الأمني، وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.
وشملت الأصناف المضبوطة (81) صنفًا من المواد المخدرة، مثل: الحشيش، والكوكايين، والهيروين، والشبو، وحبوب الكبتاجون، وغيرها، إضافةً إلى (454) صنفًا من المواد المحظورة. كما شهدت المنافذ الجمركية إحباط تهريب (1852) من التبغ ومشتقاته، إلى جانب (3) محاولات لتهريب مبالغ مالية، و(19) صنفًا من الأسلحة ومستلزماتها.
وأكدت «زاتكا» استمرارها في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.
ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب وحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل عبر الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910)، أو البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa)، أو الرقم الدولي (009661910)، مبينةً أنها تستقبل البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.