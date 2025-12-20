"زاتكا": المنافذ الجمركية تسجّل 957 حالة ضبط للممنوعات خلال أسبوع

وشملت الأصناف المضبوطة (81) صنفًا من المواد المخدرة، مثل: الحشيش، والكوكايين، والهيروين، والشبو، وحبوب الكبتاجون، وغيرها، إضافةً إلى (454) صنفًا من المواد المحظورة. كما شهدت المنافذ الجمركية إحباط تهريب (1852) من التبغ ومشتقاته، إلى جانب (3) محاولات لتهريب مبالغ مالية، و(19) صنفًا من الأسلحة ومستلزماتها.