البنيان: 200 مليار للتعليم… و66% من المبتعثين يدرسون في أفضل 50 جامعة عالمية

أكد وزير التعليم يوسف البنيان خلال مشاركته في ملتقى ميزانية 2026 أن دعم الحكومة لقطاع التعليم واضح ومباشر، حيث جرى تخصيص 200 مليار ريال للقطاع، تشمل 30 مليار ريال للبيئة التعليمية، و4 مليارات للابتعاث، و2 مليار للبنية الرقمية، إضافة إلى 750 مليون ريال لتطوير المناهج.
وأوضح البنيان أن الاستثمار في التعليم يُعد خيارًا استراتيجيًا، وسيكون أحد القطاعات الداعمة للتنمية المستدامة في المملكة، مؤكدًا أهمية تعزيز كفاءة منظومة التعليم ومواءمتها مع متطلبات المستقبل.
وطالب وزير التعليم بإعادة تصنيف قطاع التعليم من كونه قطاعًا خدميًا إلى “صناعة المستقبل”، نظرًا لدوره في بناء القدرات الوطنية ورفع التنافسية.
وأشار البنيان إلى أن نحو 66% من المبتعثين السعوديين يدرسون في أفضل 50 جامعة عالمية، في مؤشر يعكس جودة مخرجات برامج الابتعاث وتطور مستوى التأهيل الأكاديمي.
وأضاف أن أكثر من 100 ألف موهوب سعودي حققوا 335 جائزة دولية، ما يؤكد تطور منظومة الموهبة والابتكار وارتفاع حضور الطلاب السعوديين في المنافسات العالمية.
وأكد البنيان أن الوزارة مستمرة في تنفيذ مبادراتها التطويرية لرفع جودة التعليم وتحسين البيئة المدرسية والجامعية بما يتسق مع مستهدفات رؤية 2030.