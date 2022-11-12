اختتام مزاد نادي الصقور السعودي بمبيعات تجاوزت 7 ملايين ريال

وعقب نهاية المزاد، أجري سحب على 10 جوائز قدمت لعشرة طواريح؛ عبارة عن 5 آلاف ريال لكل طاروح، وفاز بها كل من محمد البناقي، وأحمد سعد الشاهين، وصدام البناقي، ونادر المطيري، وخالد العنزي، وبدر العنزي، وسعد العنزي، وماجد الفهيقي، وصبيح الشراري، وصبح الجميلي، بعدها جاء السحب على الجائزة الكبرى وهي سيارة لاندكروز مقدمة من نادي الصقور السعودي، وكانت من نصيب حابس الهزيمي، كما تم تكريم جميع المساهمين في إنجاح المزاد من مشرفي مناطق وعاملين في المزاد.