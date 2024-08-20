"بلومبيرغ": "السيادي السعودي" يسعى لشراء طائرات لتأسيس شركة شحن جوي

وستعمل شركة نقل البضائع على خدمة شركة الطيران الوطنية السعودية وشركة "طيران الرياض" التي جرى تأسيسها حديثًا؛ وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم كون المحادثات خاصة.. وقال الأشخاص: إن صندوق الاستثمارات العامة يُجري مناقشات مع شركات صناعة الطائرات والمؤجرين لشراء طائرات شحن من طراز "بوينج 777" و"إيرباص A350".