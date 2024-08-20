"بلومبيرغ": "السيادي السعودي" يسعى لشراء طائرات لتأسيس شركة شحن جوي

يُجري صندوق الاستثمارات العامة السعودي، محادثات استكشافية لترتيب الحصول على طائرات شحن من شركتي "بوينج" و"إيرباص" لإنشاء شركة شحن جوي جديدة؛ حيث يتطلع إلى تحويل السعودية إلى مركز لوجيستي للمنافسة التجارية، حسب وكالة "بلومبيرغ".
وستعمل شركة نقل البضائع على خدمة شركة الطيران الوطنية السعودية وشركة "طيران الرياض" التي جرى تأسيسها حديثًا؛ وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم كون المحادثات خاصة.. وقال الأشخاص: إن صندوق الاستثمارات العامة يُجري مناقشات مع شركات صناعة الطائرات والمؤجرين لشراء طائرات شحن من طراز "بوينج 777" و"إيرباص A350".
وتجري المحادثات في مرحلة مبكرة، ولم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية وقد يقرر الصندوق في النهاية تأخير الخطط أو إلغاءها.
وحسب "بلومبيرغ"، رفض ممثلو صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة "طيران الرياض" التعليق؛ بينما لم ترد "الخطوط الجوية السعودية" على طلب التعليق.. وقالت شركتا "بوينج" و"إيرباص" إنهما لا تعلقان على المحادثات مع شركات الطيران أو العملاء المحتملين.