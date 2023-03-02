متى يستحق العامل إجازة 5 أيام بأجر في نظام الموارد البشرية؟ الوزارة توضح

وبيّن أن العامل لا يستحق إجازة وفاة في حال وفاة الخال أو الخالة والعم أو العمة أو الأخ والأخت؛ لأنه ليس من الأصول ولا الفروع للعامل نفسه، ما لم ينص في اللائحة الداخلية للمنشأة والمعتمدة من الوزارة على خلاف ذلك.