متى يستحق العامل إجازة 5 أيام بأجر في نظام الموارد البشرية؟ الوزارة توضح

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الحالات التي يستحق فيها العامل إجازة بأجر كامل ولمدة خمسة أيام.
وقالت الوزارة ردًا على أحد الاستفسارات بحساب العناية بالمستفيدين حول مدة الإجازة حال وفاة الأخ إنه وفقًا للمادة 113 من نظام العمل: للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وأضاف أن الأصول هم الأم والأب والجد والجدة والفروع هم الأبناء والأحفاد.
وبيّن أن العامل لا يستحق إجازة وفاة في حال وفاة الخال أو الخالة والعم أو العمة أو الأخ والأخت؛ لأنه ليس من الأصول ولا الفروع للعامل نفسه، ما لم ينص في اللائحة الداخلية للمنشأة والمعتمدة من الوزارة على خلاف ذلك.