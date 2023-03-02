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متى يستحق العامل إجازة 5 أيام بأجر في نظام الموارد البشرية؟ الوزارة توضح

بيّنت الشروط التي يستحق بموجبها العامل للإجازة في حالات وفاة أحد المقربين
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
أحمد العبدالله
أحمد العبدالله

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الحالات التي يستحق فيها العامل إجازة بأجر كامل ولمدة خمسة أيام.

وقالت الوزارة ردًا على أحد الاستفسارات بحساب العناية بالمستفيدين حول مدة الإجازة حال وفاة الأخ إنه ‏وفقًا للمادة 113 من نظام العمل: للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

وأضاف أن الأصول هم الأم والأب والجد والجدة و‏الفروع هم الأبناء والأحفاد.

وبيّن أن العامل لا يستحق إجازة وفاة في حال وفاة الخال أو الخالة والعم أو العمة أو الأخ والأخت؛ لأنه ليس من الأصول ولا الفروع للعامل نفسه، ما لم ينص في اللائحة الداخلية للمنشأة والمعتمدة من الوزارة على خلاف ذلك.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

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