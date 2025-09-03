أمير القصيم يتبرع بالدم دعمًا للحملة الوطنية السنوية التي أطلقها ولي العهد

تبرع الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، بالدم، مشاركًا في الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم التي أطلقها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان –حفظه الله–، دعمًا لتعزيز ثقافة التبرع الطوعي وترسيخ قيم العطاء والتكافل.
وأكد سموه أن هذه المبادرة تجسّد حرص القيادة الرشيدة –أيدها الله– على صحة المواطنين والمقيمين، وتسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالدم، لما له من أثر إنساني في إنقاذ الأرواح وتلبية احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية.
وتأتي مشاركة أمير القصيم في إطار دعمه المستمر للمبادرات الوطنية والإنسانية التي تضع صحة الإنسان في مقدمة الأولويات.