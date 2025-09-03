أمير القصيم يتبرع بالدم دعمًا للحملة الوطنية السنوية التي أطلقها ولي العهد

تبرع الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، بالدم، مشاركًا في الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم التي أطلقها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان –حفظه الله–، دعمًا لتعزيز ثقافة التبرع الطوعي وترسيخ قيم العطاء والتكافل.