رئيس "الشورى" يناقش مع نظيره البحريني سبلَ تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين

استقبل رئيسُ مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في مقرّ إقامته بالعاصمة الأذربيجانية "باكو"، اليوم؛ رئيسَ مجلس النواب في مملكة البحرين أحمد بن سلمان المسلم، وذلك على هامش رئاسة وفد المملكة المشارك في اجتماع المجلس التنفيذي والجلسة رقم 14 للجمعية البرلمانية الآسيوية المنعقدة في جمهورية أذربيجان.