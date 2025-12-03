مخالفات صحية تثير القلق في مسالخ الرياض.. وتحقيق رسمي بمسالخ عفيف والقويعية

وكان فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض قد أكد في بيان سابق رصده مخالفة صحية بمسلخ محافظة عفيف، تضمنت التخلص غير النظامي من جمل نافق داخل المسلخ دون الالتزام بالإجراءات الصحية، مؤكدًا اتخاذه الإجراءات النظامية بحق المشغل المعني.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر سحب ناقة نافقة بجوار مسلخ عفيف، ما أثار جدلًا واسعًا حول مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية. وبيّن مكتب الوزارة بعفيف أن لجنة ميدانية باشرت الموقع فورًا وراجعت كاميرات المراقبة بالتنسيق مع شرطة المحافظة، حيث اتضح أن الجمل نفق بعد رفض ذبحه من المختصين، إلا أن طريقة التخلص منه خالفت الأنظمة.

وفي القويعية، عادت المخالفات للواجهة بعد رصد تكدّس نفايات المسلخ داخل الحاويات المجاورة، وسط تساؤلات الأهالي عن مدى جدية الالتزام بالتصحيح، رغم تدخل سابق من المركز الوطني لإدارة النفايات "موان".

وطالب الأهالي في عدة محافظات بتنفيذ رقابة صارمة على المسالخ، مشيرين إلى أن تكرار المخالفات خلال فترة قصيرة يعكس ضعف المتابعة ويهدد سلامة الغذاء بشكل مباشر، داعين لحلول مستدامة تعزز الثقة في الخدمات الرقابية.

وفي استفسارات وجهتها "سبق" إلى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالرياض حول تفاصيل تلك المخالفات، أفادت الوزارة بأنها تطبق خطة رقابية مستمرة تشمل جولات يومية ومتابعة الملاحظات والتعامل الفوري مع البلاغات من خلال فرق مختصة، مع تطبيق الإجراءات النظامية بحق أي مخالفة.

وأكدت الوزارة أن الرقابة على الأسواق والمسالخ عملية منهجية مستمرة تشمل الجولات المفاجئة وسحب العينات ومراجعة آليات التشغيل بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان سلامة المنتجات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستهلك.