انطلاق أحداث منتدى ومعرض MachinEdge الذي ينظمه المركز الوطني للتنمية الصناعية

بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لدى جمهورية الصين الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد الحربي وممثلي العديد من الجهات الحكومية وكبرى الشركات السعودية؛ ينطلق اليوم الثلاثاء منتدى ومعرض (MachinEdge) بنسخته الثانية، الذي ينظمه قطاع الآلات والمعدات في المركز الوطني للتنمية الصناعية؛ في واحدة من أكبر عشر دول مستهدفة في قطاع التصنيع في جمهورية الصين؛ وذلك خلال الفترة 16 إلى 17 يوليو في المركز الصيني الوطني للمؤتمرات في العاصمة بكين.
ويهدف هذا المنتدى والمعرض المصاحب له بشكل رئيسي إلى ترويج أكثر من 50 فرصة استثمارية في قطاع الآلات والمعدات عبر الجمع بين الممكنات الحكومية وحجم الطلب من الشركات الوطنية الكبرى والمصانع المحلية، والبحث عن فرص التعاون والشراكات بين الجهات الحكومية السعودية والشركات الوطنية والمصنعين الصينيين؛ حيث يشارك أكثر من 150 شركة صينية و30 جهة سعودية للمساهمة في تعزيز إقامة شراكات تجارية مع الشركات الصينية الرائدة، واستكشاف فرص التصنيع المشتركة ونقل التكنولوجيا؛ بما يعزز من القدرات التنافسية ويسهم في توسيع نطاق الأعمال على المستوى الدولي.
وذلك في إطار سعي المركز الوطني للتنمية الصناعية الذي يعمل على تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة بتقليل الاعتماد على الواردات في هذا القطاع الهام.
الجدير بالذكر أن المركز الوطني للتنمية الصناعية، يعمل كمحرك فاعل وبيت خبرة لتقديم مجموعة واسعة من الخدمات الاستشارية المتكاملة وتطوير الفرص الاستثمارية الصناعية مع المنظومة الصناعية، بالإضافة إلى ربط المستثمرين الصناعيين مع مستثمرين آخرين محليين وعالميين لتمكين المشاريع الصناعية السعودية.