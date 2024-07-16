انطلاق أحداث منتدى ومعرض MachinEdge الذي ينظمه المركز الوطني للتنمية الصناعية

ويهدف هذا المنتدى والمعرض المصاحب له بشكل رئيسي إلى ترويج أكثر من 50 فرصة استثمارية في قطاع الآلات والمعدات عبر الجمع بين الممكنات الحكومية وحجم الطلب من الشركات الوطنية الكبرى والمصانع المحلية، والبحث عن فرص التعاون والشراكات بين الجهات الحكومية السعودية والشركات الوطنية والمصنعين الصينيين؛ حيث يشارك أكثر من 150 شركة صينية و30 جهة سعودية للمساهمة في تعزيز إقامة شراكات تجارية مع الشركات الصينية الرائدة، واستكشاف فرص التصنيع المشتركة ونقل التكنولوجيا؛ بما يعزز من القدرات التنافسية ويسهم في توسيع نطاق الأعمال على المستوى الدولي.