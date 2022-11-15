الخطيب: مشاركة المملكة في G20 تُسهم في إبراز دورها القيادي والريادي في المحافل الدولية

وأوضح بمناسبة انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين (G20) في إندونيسيا أن المملكة تدعم الرئاسة الإندونيسية لمجموعة العشرين وأولوياتها لتحقيق أهداف القمة، وتشدد على دور مجموعة العشرين كمنصة مهمة لدفع التغيير العالمي، من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال السياحة، وذلك بوضع أولوية لتعافي السياحة من آثار جائحة كوفيد-19، ومعالجة القضايا البيئية، وإعادة بناء القطاع ليكون أكثر مرونةً وأفضل استعدادًا للتعامل مع الأزمات المستقبلية.