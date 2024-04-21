أمير الشرقية يفتتح معرض "آمن" للتوعية بالأمن السيبراني وينوّه بدعم القيادة للقطاع

ونوّه أمير المنطقة إلى الدعم الكبير من قيادة المملكة لتطوير الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني، وبأهمية البرامج التوعوية بالأمن السيبراني التي من شأنها الإسهام في تعزيز أمن الفضاء السيبراني في المملكة، ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى مختلف شرائح المجتمع، وبالجهود الوطنية الرامية إلى مواجهة المخاطر السيبرانية المتجددة، بما يسهم في تحقيق الازدهار ودعم المسيرة التنموية والاقتصادية التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات.