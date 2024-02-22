إرث تاريخي كبير.. "محافظ البنك المركزي": "يوم التأسيس" رسّخ مفاهيم البناء والتوحيد والتنمية

وقال السياري: "نحتفي اليوم بهذا الإرث التاريخي الكبير الذي انطلقت منه هذه الدولة مترامية الأطراف، ومـا حققتـه مـن وحـدة وأمن واسـتقرار رسخت فيها مفاهيم البناء والتوحيد والتنمية، ورسمت سجلًّا تاريخيًّا حافلًا بأحداث الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، بدءًا بمؤسسها ومرورًا بحكامها تباعًا إلى عهدنا الحالي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الذي يشهد نقلة نوعية وإنجازات مشهودة بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ثم بتخطيط من قادتنا ومتابعتهم حفظهم الله"؛ راجيًا من الباري في علاه أن يُتِم على هذا الوطن نعمة الأمن والاستقرار ودوام الازدهار، ويحفظ حكامه وشعبه.