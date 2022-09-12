تطوير طريق المؤسّس بالقطيف.. الأهالي يشاركون الإنجاز بإزالة العقارات العالقة

وذكرت أمانة المنطقة الشرقية، أن تزايد النمو السكاني أحد العوامل التي دعت إلى اعتماد مشاريع تأهيل وتطوير الطرق ليتناسب ذلك مع حجم النمو في المحافظة على الصعد كافة، وأن المشروع يأتي ضمن المشاريع التنموية التي لها الأثر الفاعل في إعادة تنظيم الأحياء وإزالة التشوّهات البصرية وفك الاختناقات المرورية، وتعزيز جودة الحياة وأنسنة المدن في المحافظة، داعية ملاك العقارات إلى المسارعة في إنهاء الإجراءات الخاصة بنزع ملكية عقاراتهم لإكمال هذا المشروع.