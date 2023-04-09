بدء التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية

وحدّدت الوزارة الإعلان عن نتائج إجراءات النقل الخارجي يوم الخميس الموافق 28 /10/ 1444هـ، كما حددت الأول من شهر ذي القعدة إلى الخامس من الشهر نفسه 1 - 5 /11/ 1444هـ، فترة للاعتراض على نتيجة إجراءات النقل من خلال نظام نور، إضافة إلى اعتماد النتيجة النهائية يوم الأحد الموافق 8 /11/ 1444هـ.