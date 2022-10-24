"هيئة الاتصالات" تُطلق نظام إدارة أسماء المرسلين باستخدام سلسلة الكتل "Blockchain"

وأوضحت الهيئة أن النظام سينعكس أثره على 34 ألف اسم مرسل موثوق، كما يؤدي لانخفاض الأعباء التشغيلية لمقدمي الخدمات بنسبة 66%، وكذلك انخفاض في الوقت المستغرق لمعالجة الطلبات بنسبة 60%، إضافة إلى استفادة 20 ألف جهة حكومية وخاصة من النظام.