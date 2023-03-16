تنفذ لأول مرة بتبوك.. قسطرة تنقذ مريضًا بالسكري من بتر ساقه

وأكد الفريق الطبي المعالج أن المريض مصاب بالسكري، ووصل إلى طوارئ المستشفى وهو يعاني قصورًا شديدًا في التروية الدموية للطرف السفلي الأيمن، والتي تؤدي إلى بتر الساق، وعلى الفور قام الفريق الطبي من قسم الأوعية الدموية بإجراء العملية عن طريق القسطرة بدل الفتح الجراحي، وتم إدخال بالون قسطرة خاص (Drug Eluted Ballon)، وتكّللت بالنجاح مع ظهور كامل للنبض بالطرف السفلي الأيمن؛ حيث استغرق إجراء العملية أكثر من ساعة، وخرج المريض وهو يتمتع بصحة جيدة.