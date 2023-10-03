"الأمن السيبراني" يعلن أسماء الفرق الفائزة في برنامج "سايبرك الابتكار".. الخميس القادم

تعلن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الخميس القادم، عن أسماء الفرق الفائزة في برنامج الابتكار في الأمن السيبراني «سايبرك الابتكار»، الهادف إلى تمكين المبتكرين الواعدين في مجال الأمن السيبراني من بلورة أفكارهم في بيئة ابتكارية محفزة، ودعم المواهب الوطنية لتوطين تقنيات الأمن السيبراني، وابتكار الحلول الإبداعية للتحديات السيبرانية الحالية والمستقبلية بما يسهم في تعزيز صناعة الأمن السيبراني على المستوى الوطني، وسيتم الإعلان عن الفرق الفائزة خلال حفل يحضره عدد من مسؤولي الجهات في القطاعين الحكومي والخاص ومجموعة من رواد الأعمال والمستثمرين.