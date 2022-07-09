"التعليم": لا عدول عن حركة النقل الخارجي للمعلمين بعد الانتهاء من استقبال الطلبات

فيما طالب عددٌ من المعلمين والمعلمات وزارة التعليم بفتح مجال العدول عن حركة النقل الخارجي لهذا العام لترد وزارة التعليم عبر حساب "تواصل" بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وهو التابع للوزارة أنه وبحسب المادة الحادية والعشرين من القواعد التنظيمية لنقل شاغلي الوظائف التعليمية أنه لا يقبل العدول عن الحركة بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات.