"التعليم": لا عدول عن حركة النقل الخارجي للمعلمين بعد الانتهاء من استقبال الطلبات

أعلنت وزارة التعليم أنه لا يقبل العدول عن حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات هذا العام بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات نهاية شهر ذي القعدة الماضي.
فيما طالب عددٌ من المعلمين والمعلمات وزارة التعليم بفتح مجال العدول عن حركة النقل الخارجي لهذا العام لترد وزارة التعليم عبر حساب "تواصل" بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وهو التابع للوزارة أنه وبحسب المادة الحادية والعشرين من القواعد التنظيمية لنقل شاغلي الوظائف التعليمية أنه لا يقبل العدول عن الحركة بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات.
يُشار إلى أن وزارة التعليم تعلن نتيجة حركة النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية لهذا العام في الخامس والعشرين من الشهر الحالي وتفتح في اليوم نفسه التقديم لحركة النقل الداخلي.